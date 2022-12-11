Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Юбилей отметила одна из главных сцен Караганды

    11 Декабря 2022, 08:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дворец культуры горняков Караганды отметил 70-летие. В фойе гостей праздника встречали фигуры рабочих – копии тех, что установлены на крыше здания, и награды за годы работы – кубки и медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В честь юбилея на сцене ДКГ дали концерт. Перед его началом зрителям показали фильм об истории храма культуры, а затем чествовали ветеранов и действующих сотрудников.

    «За 70 лет своего существования Дворец культуры горняков стал местом притяжения для жителей города всех возрастов», — отметил заместитель акима области Ербол Аликулов.

    Он вручил работникам дворца почетные грамоты акима Карагандинской области, особо отличившиеся в профессиональном плане были награждены знаком «Мәдениет саласының үздігі».

    «На нашем юбилее в контексте 70 лет мы хотели показать, какую работу проделал дворец, рассказать об его истории жителям города. Я очень рад, что мой труд отмечен знаком «Мәдениет саласының үздігі. В этом году уже 46 лет, как я работаю в сфере культуры. И это моя первая высокая награда. Вместе со мной награждены еще трое коллег. Всего в нашем дворце работают 116 человек, 70 процентов из них — молодежь», - отметил руководитель ДКГ Жарулла Акишев.

    Также в день юбилея ансамбль ветеранов «Көзкөргендер» получил звание «Народный».

    Гость вечера народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, обращаясь со словами поздравления к карагандинцам, сказала, что рада выступать на одной из лучших сцен страны.

    «Я на сцене почти полвека. За эти годы раз 20 выступала на сцене Дворца культуры горняков. Караганда — любимый город. Всегда аншлаг, и всегда с такой добротой и любовью меня принимают. От всей души поздравляю с юбилеем одну из лучших сцен нашей республики», — сказала Роза Рымбаева.

    Дворец культуры горняков — символ города Караганды. В 1940 году по проекту местных архитекторов Иосифа Бреннера и Якова Яноша было начато строительство ДК. В 1952 году здание было полностью введено в эксплуатацию. А уже 1983-м дворец приобрел статус памятника архитектуры.

    Сегодня в ДКГ работают 25 творческих коллективов, три из них носят звание «Народный».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    В музей гобеленов превратил свой дом художник из Балхаша
    Презентация новых книг Ильи Жаканова состоялась в Таразе
    «Астана Балет» представит «Наследие Великой степи» ко Дню независимости
    16,2 млрд тенге предусмотрели на подушевое финансирование творческих кружков и спортсекций в Алматы
    Популярное
    1 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
    2 Аким Астаны встретился с дольщиками
    3 За сообщения о фактах коррупции 11 акмолинцев поощрили на 1,8 млн тенге
    4 Жанкош Тураров провел дуэль взглядов перед титульным боем в Алматы
    5 Теплоисточник вышел из строя в Семее
    Новости партнеров