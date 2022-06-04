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    Юбилей государственных символов РК отмечают в Актау

    4 Июня 2022, 14:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию государственных символов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В нем приняли участие ветераны Вооруженных сил РК, командиры воинских частей, Республиканская военно-патриотическая молодежная группа «Жас сарбаз» и чемпионка Азии по шахматам Бибисара Асаубаева.

    «От всей души поздравляю вас с Днем государственных символов! Государственные флаг, герб, гимн – это особые ценности, олицетворяющие высокий дух нашего народа, традиции, героизм и мудрость нации, мечты и желания, объединяющие преемственность между прошлым, настоящим и будущим нашей степи. Дорогие земляки, желаю мира и благополучия нашему народу! Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя!» - пожелал жителям региона аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

    С участием более тысячи военнослужащих морской пехотной бригады, Военно-морских сил, Сил воздушной обороны, военной полиции, республиканской военно-патриотической молодежи «Жас сарбаз» в торжественной обстановке был исполнен Государственный гимн.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Патриотизм Мангистауская область Госсимволы РК День госсимволов РК
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