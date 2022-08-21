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    Юбилей Асанали Ашимова в Атырау отметили спектаклем «Тағдыр тақтасы»

    21 Августа 2022, 16:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Юбилей Асанали Ашимова в Атырау отметили спектаклем «Тағдыр тақтасы». Его представил театр «Жаңа ғасыр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном академическом театре драмы им. Махамбета Утемисова был показан спектакль «Тағдыр тақтасы». Постановка была приурочена к 85-летнему юбилею выдающегося актера театра и кино, народного артиста СССР, Героя Труда Казахстана, Асанали Ашимова. «Тағдыр тақтасы» - это история жизни и творческого пути Асанали Ашимова.

    «В истории казахской культуры немало выдающихся личностей, которые стали для нас легендами. Не со всеми нам посчастливилось встретиться. Сегодня у нас такая возможность есть. Асанали Ашимов - это человек-легенда, он посвятил свою жизнь прославлению казахского искусства театра и кино. Поздравляю атырауских зрителей, которые всегда чтят и ценят культуру, с этим знаменательным моментом! Жизненный путь Асанали Ашимова полон нравственности, что важно прививать подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья и творческих успехов», - сказал глава региона Серик Шапкенов, поздравляя юбиляра.

    Асанали Ашимов поблагодарил атырауцев за теплый прием.

    «Искусство принадлежит народу, поэтому мой визит - это некий творческий отчет перед всеми, кто здесь собрался. Для нас нет большего счастья, чем уважение и аплодисменты зрителей. И это показатель того, что 85 лет я прожил не зря», - сказал Асанали Ашимов, поблагодарив актеров театра «Жаңа ғасыр» за игру.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Атырау
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