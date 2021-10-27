Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Юбилей Ахмета Байтурсынова мы должны провести на высоком организационном уровне - Крымбек Кушербаев

    27 Октября 2021, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 150-летний юбилей выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова должны провести на высоком организационном и содержательном уровне. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея просветителя Ахмета Байтурсынова.

    Как отметил Крымбек Кушербаев, в 2022 году 150-летие деятеля «Алаша», казахского просветителя Ахмета Байтурсынова будет отмечаться на республиканском и международном уровне.

    «Ахмет Байтурсынов является одной из великих личностей нации. Он основал казахское языкознание и самоотверженно трудился в целях мирной и благополучной жизни нашего народа. Открывая дорогу к грамоте и знаниям будущим поколениям Алаша, Ахмет Байтурсынов ставил перед собой цель увидеть нашу страну в числе передовых государств», - сказал во время заседания Государственный секретарь.

    Крымбек Кушербаев подчеркнул, что великий просветитель неустанно трудился во благо будущего поколения.

    «Юбилей всеобщего учителя нации мы должны провести на высоком организационном и содержательном уровне. Правительством разрабатывается проект общереспубликанского плана по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова», - отметил Государственный секретарь Казахстана.

    Как добавил Государственный секретарь, рабочим органом комиссии определили Министерство образования и науки РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    История Казахстана Юбилей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков