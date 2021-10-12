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    Яйца подорожали в Уральске

    12 Октября 2021, 13:29

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске десяток яиц первой категории, стоивший ранее 420 тенге, продают по 430-480 тенге, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

    Несмотря на то, что выделение субсидий на производство яиц приостанавливают только с нового года, в Западно-Казахстанской области уже наблюдается рост цен на этот продукт. Если несколько недель назад десяток яиц первой категории можно было купить за 420 тенге, то сейчас цена составляет 430-480 тенге.

    «Нам привозят по новой цене, надбавка у нас небольшая», - коротко объясняют продавцы.

    Президент ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко восьмого октября отметил, что сейчас средняя отпускная цена на яйца категории С1 в стране составляет 380 тенге за десяток. По такой стоимости яйца отпускаются из фабрик, плюс надбавка посредников, стоимость логистических услуг и в итоге для конечного потребителя они обходятся ещё дороже.

    Пенсионерка Галина Афанасьевна говорит, что повышение стоимости яиц в октябре её удивило.

    «Вот на днях получила пенсию. Каждый месяц покупала тридцатку яиц, этого хватало на месяц. Теперь с такими ценами буду покупать по 10 штук. А куда деваться? Все дорожает, денег ни на что не хватает. Обычно яйца дорожают к новому году, а тут в октябре взлетели цены», - негодует пенсионерка.

    В супермаркетах Уральска яйца второй категории продают по 396 тенге за десяток, яйца первой категории по 407 тенге. На рынке в районе вокзала стоимость этого продукта первой категории стоит 430 тенге, отборные - 480 тенге, крупные яйца стоят еще дороже - 550 тенге за десяток. На центральном рынке почти аналогичная картина: яйца категории С1 стоят 450 тенге, отборные 480 тенге. Дороже всех вам обойдутся домашние яйца, за которые придется заплатить 600 тенге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Цены и тарифы Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество
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