Яйца паразитов нашли на детских площадках в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе санврачи проверили песочницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специалисты областных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля с мая по сентябрь анализировали состояние почвы на детских игровых площадках в жилых дворах.

«В ходе проверки 11 несоответствующих проб по микробиологическим показателям выявили в Экибастузе, в пяти из них обнаружены яйца аскарид», – сообщили в департаменте.

Информацию направили в заинтересованные органы для профилактики. Песок на площадках заменили.





Фото: pavlodarnews.kz



