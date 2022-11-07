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    Яйца паразитов нашли на детских площадках в Экибастузе

    7 Ноября 2022, 18:34

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе санврачи проверили песочницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Специалисты областных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля с мая по сентябрь анализировали состояние почвы на детских игровых площадках в жилых дворах.

    «В ходе проверки 11 несоответствующих проб по микробиологическим показателям выявили в Экибастузе, в пяти из них обнаружены яйца аскарид», – сообщили в департаменте.

    Информацию направили в заинтересованные органы для профилактики. Песок на площадках заменили.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Экибастуз
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