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    Явка участников референдума на 18:00 составила 73,31% в Карагандинской области

    5 Июня 2022, 20:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области, по данным территориальных комиссий референдума, на 18:00 5 июня 2022 года бюллетени получили 73,31 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Наибольшую активность проявили жители Улытауского района – 86,11 %. В тройке лидеров также Жанааркинский и Актогайский районы – 85,28 и 83,44 % соответственно.

    Голосование завершилось в 20:00. Информация о предварительных итогах явки участников референдума в Карагандинской области будет известна в 22:00.

    В регионе 777 участков для голосования. По информации областной избирательной комиссии, зарегистрировано более 880 тыс. участников референдума.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Регионы Казахстана Конституция Общество Референдум
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