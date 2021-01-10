Явка на выборах президента Кыргызстана по состоянию на 10 часов составила 2,8% - ЦИК КР

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Явка избирателей на выборах президента Кыргызстана по состоянию на 10 часов утра в республике составила 2,8%. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова.

Как сообщила глава Центризбиркома КР, всего на 10 утра проголосовали 99 тысяч 772 человека из зарегистрированных 3 млн 563 тысячи 574 избирателей.

В разрезе регионов явка избирательная активность выглядит следующим образом:

в Оше – 5,75%;

в Иссык-Кульской области – 3,1%;

в Бишкеке – 3,11%;

в Джалал-Абадской области – 2,57%;

в Нарынской области – 2,76%;

в Ошской области – 2,89%;

в Таласской области – 2,4%;

в Чуйской области – 2,16%;

в Баткенской области – 2,42%.

По голосованию за рубежом подсчеты еще ведутся.

Между тем, как ранее сообщал на брифинге заместитель министра иностранных дел КР Азизбек Мадмаров, на 10 часов по времени Бишкека за рубежом проголосовал 1251 избиратель.

«За рубежом были организованы 48 избирательных участков. Из них в 24-х голосование ещё не началось в силу разницы во времени. А в 24 - голосование уже идёт. На 10 часов по времени Бишкека проголосовал 1251 избиратель»,- сказал он.

Напомним, в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента республики и референдум по форме правления. За кресло президента ведут борьбу 17 кандидатов. Вместе с выборами президента республики, в стране проходит референдум относительно выбора формы правления - парламентской или президентской.

По данным ЦИК Кыргызстана, для голосования на досрочных выборах президента республики и референдуме открыты 2 474 избирательных участка, из которых 48 находятся за рубежом. Свое избирательное право смогут реализовать 3 млн 563 тыс. 574 кыргызстанцев, в том числе более 49 тыс. граждан КР, находящихся за пределами республики.