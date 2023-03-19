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    Явка на избирательном участке в Узбекистане составила 93%

    19 Марта 2023, 23:28

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте в 20:00 по местному времени (21:00 по времени Астаны) завершилось голосование на избирательном участке, организованном в здании посольства Казахстана в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок №267 с 7:00 принимал казахстанских избирателей, проживающих или временно находящихся в Узбекистане. Сотрудники посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка. Гостям оказывался теплый прием, в честь праздника Наурыз был накрыт дастархан с национальными угощениями.

    «Наши соотечественники достаточно активно участвовали в выборах. К середине дня уже более половины избирателей сделали свой выбор. После подсчета голосов явка составила 93%», - прокомментировал ход голосования председатель участковой комиссии Жасулан Искаков.

    За ходом выборов наблюдали представители от Межпарламентской Ассамблеи государств-участниц СНГ.

    «Избирательный участок в Ташкенте справился со своей задачей отлично, прекрасно налажена работа участковой комиссии. Участок открылся ровно в 7:00, отмечается большая активность избирателей. За все время не было зафиксировано нарушений гражданских прав избирателей, какого-либо вмешательства в деятельность комиссии или в процесс голосования», - отметил международный наблюдатель Никита Дёмин.

    Напомним, голосование на выборах продолжается на 44 участках за рубежом.

    Ранее сообщалось, что более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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