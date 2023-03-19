Явка на избирательном участке в Таджикистане составила 78%

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В столице Таджикистана в 20:00 по местному времени (21.00 по времени Астаны) завершилось голосование на избирательном участке, организованном в здании посольства Казахстана в Душанбе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши соотечественники проявили высокую активность на выборах. Первые голосующие начали прибывать на участок с самого открытия. К середине дня уже более половины избирателей сделали свой выбор. В список избирательного участка включено 100 казахстанцев, постоянно или временно проживающих на территории Таджикистана. Проголосовали 78 человек, явка составила 78 процентов», - прокомментировал ход голосования председатель участковой комиссии Дархан Кушербаев.

Избирательный участок № 272 с 7 часов утра принимал казахстанских избирателей, проживающих или временно находящихся в Таджикистане. Сотрудники посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка.



