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    Явка казахстанцев на выборы составила 54,09% - данные на 20:00

    19 Марта 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    В том числе:

    1. по Абайской области –57,02%

    2. по Акмолинской области –60,01%

    3. по Актюбинской области –57,45%

    4. по Алматинской области –60,03%

    5. по Атырауской области –50,22%

    6. по Западно-Казахстанской области –59,01%

    7. по Жамбылской области –65,21%

    8. по Жетысуской области –55,32%

    9. по Карагандинской области –59,48%

    10. по Костанайской области –65,10%

    11. по Кызылординской области –66,46%

    12. по Мангистауской области 54,08

    13. по Павлодарской области –58,68%

    14. по Северо-Казахстанской области –65,25%

    15. по Туркестанский области –53,01%

    16. по Улытауской области –58,99%

    17. по Восточно-Казахстанской области –64,15%

    18. по г. Астана –42,91%

    19. по г. Алматы –25,82%

    20. по г. Шымкент –45,46%

    Согласно уточненным данным по стране, в список избирателей включено 12 млн 35 004 избирателей. Всего по состоянию на 20:00 бюллетени получили 6 509 695 граждан Казахстана. Это составляет 54,09% граждан, включенных в список.

    Напомним, в 15 регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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