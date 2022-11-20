Явка избирателей в Кыргызстане составила 100%

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - На избирательном участке при дипломатическом представительстве Казахстана в Бишкеке по состоянию на 17:00 по местному времени проголосовало 162 казахстанца, что составило 100%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Кыргызской Республике.

Как отметили представители участковой комиссии, граждане Казахстана стали приходить на избирательный участок с раннего утра. По списку избирателей в посольстве РК зарегистрировано 160 человек. Среди голосовавших граждан зафиксировано большое количество наших соотечественников, которые не были включены в основной список избирателей.

В числе первых были молодые спортсмены, которые в этот день находились на тренировочных сборах в Бишкеке. Активно шли на выборы граждане, которые находятся по служебным, туристическим и личным целям в Кыргызстане, а также студенты.

Сотрудники посольства РК в Бишкеке приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка, а также безопасности граждан РК.

На внеочередных выборах Президента РК в Кыргызстане работают международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ и ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 07:00 по местному времени на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан при посольстве РК в Кыргызстане начал работать избирательный участок. Самые молодые избиратели пришли отдать свой голос на выборах Президента РК.



