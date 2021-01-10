Явка будет очень высокой – прогноз координатора Межпарламентской ассамблеи СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Майоров оценил процесс парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальная академическая библиотека – это уже третий участок, где мы присутствовали. Мы начали работать с раннего утра, уже в 7 часов были в школе на участке, где посмотрели, как начинала работу избирательная комиссия», - сказал Алексей Майоров в кулуарах Национальной академической библиотеки, на участке № 111.

Он похвалил избирательные комиссии.

«Члены избирательной комиссии - молодцы, они очень серьезно относятся к проблемам, связанным с пандемией. У всех наблюдателей просили ПЦ- справки, соблюдаются все санитарные требования. С одной стороны, выборы – это очень важное событие в РК. С другой – здоровье граждан не менее важно», - отметил спикер.

«Замечаний, как таковых, не было. Те замечания, которые я видел, когда наблюдатели приходили без ПЦР-справки – это было решение Центральной избирательной комиссии, поэтому участковая избирательная комиссия поступила абсолютно правильно. Сегодня в здании библиотеки мы видим большое количество людей, желающих проголосовать, поэтому несмотря на пандемию, думаю, что явка на выборах будет очень высокой», - заключил А. Майоров.