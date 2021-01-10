Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Явка будет очень высокой – прогноз координатора Межпарламентской ассамблеи СНГ

    10 Января 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Майоров оценил процесс парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальная академическая библиотека – это уже третий участок, где мы присутствовали. Мы начали работать с раннего утра, уже в 7 часов были в школе на участке, где посмотрели, как начинала работу избирательная комиссия», - сказал Алексей Майоров в кулуарах Национальной академической библиотеки, на участке № 111.

    Он похвалил избирательные комиссии.

    «Члены избирательной комиссии - молодцы, они очень серьезно относятся к проблемам, связанным с пандемией. У всех наблюдателей просили ПЦ- справки, соблюдаются все санитарные требования. С одной стороны, выборы – это очень важное событие в РК. С другой – здоровье граждан не менее важно», - отметил спикер.

    «Замечаний, как таковых, не было. Те замечания, которые я видел, когда наблюдатели приходили без ПЦР-справки – это было решение Центральной избирательной комиссии, поэтому участковая избирательная комиссия поступила абсолютно правильно. Сегодня в здании библиотеки мы видим большое количество людей, желающих проголосовать, поэтому несмотря на пандемию, думаю, что явка на выборах будет очень высокой», - заключил А. Майоров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане