Ясная погода будет в Казахстане 28 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется ясная погода, без осадков, лишь на западе, крайнем севере, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Алматинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается усиление ветра, на юге Казахстана с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, на севере, западе области с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Утром и днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем в центре области с пыльной бурей.

На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Костанайской области усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области – туман.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.