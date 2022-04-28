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    00:03, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Ясная погода будет в Казахстане 28 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется ясная погода, без осадков, лишь на западе, крайнем севере, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Алматинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается усиление ветра, на юге Казахстана с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, на севере, западе области с пыльной бурей.

    На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    Ночью на западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    Утром и днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем в центре области с пыльной бурей.

    На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

    Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, севере, днем на большей части Костанайской области усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с.

    Ночью и утром на западе Атырауской области – туман.

    На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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