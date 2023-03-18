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Ясная погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана

18 Марта 2023, 02:23
Ясная погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На севере и юго-востоке Казахстана 18 марта ожидаются дождь и снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, обширный отрог антициклона сохранит свое влияние на большей части Казахстана, с ним ожидается ясная погода без осадков.

На севере, юго-востоке, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также будет гололед. По республике сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе страны – пыльная буря.

Ранее сообщалось, что в 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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