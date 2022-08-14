Ясли-сад разрушается в Бескарагае Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев посетил аварийное здание ясли-сада в Бескарагайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе главы региона сообщили, что ясли-сад «Айналайын» рассчитан на 90 мест и был введен в эксплуатацию в 2014 году. Здесь Нурлану Уранхаеву рассказали о существующей проблеме — в связи с внезапным разрушением бетонного основания и покрытия пола в декабре 2020 года здесь было проведено техническое обследование строительных конструкций здания. Аким области пообещал, что здание детсада будет обязательно отремонтировано в 2023 году. При этом Нурлан Уранхаев пояснил, что в Бескарагае будет построена новая школа на 600 мест.