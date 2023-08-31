Ящики с 5 миллионами пчел выпали из грузовика в Канаде

ЛОНДО. КАЗИНФОРМ - Десятки канадских пчеловодов проснулись ранним утром в среду от звонков с просьбой помочь им поймать пчел, которые неожиданно заполонили одну из улиц Берлингтона в штате Онтарио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как оказалось, ульи с пятью миллионами пчел вывалились из грузовика, который их перевозил из г. Милтона к месту зимовки.

По словам Майкла Барбера, владельца пчеловодческой компании Tri-City Bee Rescue, такое он не видел за 11 лет своей карьеры. «Пчелы были злыми, растерянными и бездомными,» - говорит он.

Ремни, державшие ульи, ослабли, и ящики вместе с пчелами внутри выскользнули на дорогу и оказались поврежденными.

Водителям было приказано держать окна закрытыми, а пешеходов предупредили о необходимости держаться подальше от места происшествия.

Незамедлительно посредством соцсетей полиция призвала граждан держаться подальше от этого района.

Как только Барбер получил сообщение от полиции, он обратился к другим пчеловодам с просьбой о дополнительной помощи. В общей сложности, десятки пчеловодов были задействованы в операции по поимке пчел.

Как позже сообщил Барбер, пчелы и их ульи были разбросаны в радиусе 400 метров. На близлежащих машинах и почтовых постах скопились молодые пчелы, что, по его словам, они делают, когда ищут безопасное место.

«На передней части моего грузовика, наверное, была тысяча пчел», - сказал он.

Тем временем вокруг жужжали пчелы постарше и позлее.

Через несколько часов большинство пчел смогли найти свои ульи, но несколько сотен не пережили аварию.

Некоторые пчеловоды также были ужалены.

По словам Барбера, водитель грузовика был ужален более 100 раз, поскольку на нем не было костюма пчеловода. Рядом находились врачи скорой помощи, и он не получил серьезных травм.

«Данный инцидент является хорошим напоминанием о том, что нужно всегда надежно привязывать своих пчел. Урок усвоен. Все выжили, несколько пчел пострадали. Надеюсь, ульи переживут зиму,» - добавил он.