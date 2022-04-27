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    Ярмарку вакансий для людей с особыми потребностями провели в Нур-Султане

    27 Апреля 2022, 20:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 100 человек с инвалидностью посетили ярмарку вакансий для людей с особыми потребностями, которая прошла в столичном Паралимпийском тренировочном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Ярмарка вакансий была организована Центром профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью при содействии Программы развития ООН в Казахстане, добровольцев ООН, общественных фондов.

    Цель ее проведения – содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями, раскрытию их потенциала и возможностей.

    25 работодателей представили по разным видам деятельности свыше 60 вакансий. Ярмарку посетили более 100 человек с инвалидностью. Каждому из них оказаны информационные и консультационные услуги по поиску работы, а также по профессиональной реабилитации. Кроме того, посетители смогли получить консультации по вопросам пенсионного обеспечения, профориентационным, психологическим, юридическим и медико-социальным услугам.

    По предварительным результатам работы ярмарки вакансий, около 30 человек приглашены на повторное собеседование к потенциальным работодателям, еще пятеро – на стажировку.

    Соискателям, первым пришедшим на ярмарку, были вручены подарки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Астана Занятость Общество Трудоустройство
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