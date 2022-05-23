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    Ярмарку кюев провели около памятника Дине Нурпеисовой в Нур-Султане

    23 Мая 2022, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые в Нур-Султане у памятника Дине Нурпеисовой была организована ярмарка кюев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В мероприятии, организованном впервые в этом году, приняли участие школьники, студенты, а также общественники и деятели искусства. Около 100 человек исполнили произведения Дины Нурпеисовой и других известных композиторов.

    Под аплодисменты публики были вручены специальные подарки тем, кто мастерски исполнил кюй. Лучшим артистам вручили домбру и книги «Дина Нұрпейісованың 25 күйі жазылған жинақ».

    Памятник Дине Нурпеисовой был открыт 3 июля прошлого года в преддверии Национального дня домбры.

    «В рамках программы исполнено несколько кюев Дины Нурпеисовой. Главная цель – приобщение молодежи к народному искусству, воспитание патриотической молодежи нашей страны. Мы решили проводить такую ярмарку кюев на традиционной основе. Если каждый месяц здесь будут собираться люди и слушать кюи, для нас это будет такой радостью и счастьем. Люди, которые хотят прийти и посмотреть, смогут бесплатно насладиться искусством. Мы всегда открыты для любителей национального искусства», - говорит руководитель Республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

    В ходе мероприятия общественники и деятели искусства возложили цветы к памятнику Дине Нурпеисовой и высадили около 15 еловых деревьев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Культура Общество
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