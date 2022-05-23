Ярмарку кюев провели около памятника Дине Нурпеисовой в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые в Нур-Султане у памятника Дине Нурпеисовой была организована ярмарка кюев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии, организованном впервые в этом году, приняли участие школьники, студенты, а также общественники и деятели искусства. Около 100 человек исполнили произведения Дины Нурпеисовой и других известных композиторов.

Под аплодисменты публики были вручены специальные подарки тем, кто мастерски исполнил кюй. Лучшим артистам вручили домбру и книги «Дина Нұрпейісованың 25 күйі жазылған жинақ».

Памятник Дине Нурпеисовой был открыт 3 июля прошлого года в преддверии Национального дня домбры.

«В рамках программы исполнено несколько кюев Дины Нурпеисовой. Главная цель – приобщение молодежи к народному искусству, воспитание патриотической молодежи нашей страны. Мы решили проводить такую ярмарку кюев на традиционной основе. Если каждый месяц здесь будут собираться люди и слушать кюи, для нас это будет такой радостью и счастьем. Люди, которые хотят прийти и посмотреть, смогут бесплатно насладиться искусством. Мы всегда открыты для любителей национального искусства», - говорит руководитель Республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

В ходе мероприятия общественники и деятели искусства возложили цветы к памятнику Дине Нурпеисовой и высадили около 15 еловых деревьев.