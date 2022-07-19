Ярмарки вакансий для молодежи будут проводиться на регулярной основе - Тамара Дуйсенова

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Атыраускую область министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с молодежными активистами региона. Министр рассказала о мерах содействия занятости молодых специалистов, реализуемых Министерством труда и соцзащиты в рамках исполнения поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В своем выступлении Тамара Дуйсенова отметила, что в рамках реализации поручений Главы государства реализуется комплекс мер, направленных на содействие продуктивной занятости молодежи.

«Все рабочие места, создаваемые в рамках национальных проектов и частных инициатив бизнеса, размещаются на Электронной бирже труда. Эта платформа станет единой площадкой как для поиска вакансий, так и для поиска работников. Сейчас на Электронной бирже труда представлено более 108 тыс. вакансий от работодателей, в том числе 10,4 тыс. вакансий в рамках реализуемых нацпроектов», – сообщила глава МТСЗН.

Министр добавила, что еще одной важной мерой, направленной на занятость, является проект по трудоустройству молодежи на крупные производственные предприятия.

«В прошлом месяце на Электронной бирже труда мы провели первую в Казахстане онлайн-ярмарку вакансий. Мероприятие было направлено на трудоустройство молодежи до 35 лет. В ярмарке приняли участие 23 крупных компании, банки и торговые сети, представившие 1 тыс. 330 вакансий. Поступило 3,5 тыс. резюме, работодатели в данный момент проводят дальнейшую оценку выбранных кандидатов. Подобные ярмарки будут проводиться на регулярной основе», – поделилась Тамара Дүйсенова.

Еще одним важным направлением является поддержка молодых предпринимателей и стартап-проектов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. В этом году на реализацию бизнес-идей молодежи выделено 10 тыс. грантов. Процесс от подачи заявки до выдачи гранта полностью автоматизирован с помощью платформы Business Enbek, где претенденты заполняют все необходимые документы в электронном формате.

В завершение своего выступления глава МТСЗН отметила, что молодые люди, которые сталкиваются с наибольшими трудностями на рынке труда, могут принять участие в проектах по субсидированию рабочих мест: молодежная практика для выпускников вузов и колледжей, проект «Первое рабочее место» для молодежи без образования и опыта работы.

В ходе встречи Тамара Дуйсенова также ответила на все вопросы, озвученные молодежными активистами Атырауской области.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК