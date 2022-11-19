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    Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау

    19 Ноября 2022, 08:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В субботу и воскресенье в Атырау пройдут ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

    «В Атырау 19 и 20 ноября пройдут ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров. Они проводятся по инициативе акимата города Атырау с 08:00 до 15:00 ч. на коммунальном рынке «Сарайшық». Участие в ней примут местные товаропроизводители. Это около 30 предпринимателей области. Цены на товары будут на 10-15% ниже рыночных. Так что приглашаем горожан приобрести продовольственные товары по более низким ценам, чем в магазинах и супермаркетах», - сказал руководитель городского отдела предпринимательства Руслан Даулетов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика
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