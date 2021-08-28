Ярмарка Западно-Казахстанской области проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фермеры Западно-Казахстанской области выставили на региональной сельскохозяйственной ярмарке 120 тонн продукции по ценам ниже рыночных на 10-20 процентов. Традиционная ярмарка проходит на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Всего на ярмарке представлены товары свыше 80 производителей региона, которые привезли 65 тонн говядины и конины, 36 тысяч штук куренных яиц, 20 тонн муки и макаронных изделий, 15 тонн различных видов колбасных и консервных изделий, 5 тонн свежей рыбы, 5 тонн растительного масла, 3 тонны молочных продуктов, 5 тонн различных напитков, 2 тонны кондитерских изделий.

«На ярмарке принимают участие около 80 агроформирований, которые привезли для астанчан мясо, консервы, масло, сыры, напитки, макароны и другие изделия из 12 районов нашего края. Западно-Казахстанская область- крупный аграрный регион, который славится натуральной, качественной, продукцией животноводства. Здесь представлены разные виды ассортимента продуктов питания, так как сельскохозяйственные товары местного производства пользуется спросом среди жителей и гостей столицы. Цены на ярмарке традиционно ниже рыночных на 10-20%, что даст возможность жителям и гостям столицы закупить продукцию по приемлемым ценам», - сказал руководитель Управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин.

Посетители ярмарки также отмечают низкие цены и хорошее качество представленной продукции.

«Все необходимые продукты здесь представлены и цены приемлемые. Очень рады, что в столице ежегодно проводятся такие ярмарки, пусть эта работа продолжается и в будущем» - поделилась мнением житель столицы Аскергазы Жумагулов.

Стоит отметить, что во время проведения ярмарки соблюдаются все саннормы и требования карантина: масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук.

Напомним, сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября.