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    Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября

    24 Ноября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эти выходные, 26 и 27 ноября в Астане состоится ярмарка, на которой свою продукцию представят столичные товаропроизводители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Столичные товаропроизводители представят широкий ассортимент: разные виды мясной и колбасной продукции, муки и макаронных изделий, а также все виды социально-значимых продовольственных товаров: овощи, хлебные изделия, крупы, яйца, подсолнечное и сливочное масло, молочная продукция сахар и многое другое.

    Ярмарка будет проходить по адресу: ул. Жургенова 29. Она будет доступна для жителей и гостей столицы с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье. Вся продукция будет реализована на 10-15 % ниже рыночных цен. Главная цель таких ярмарок – предоставить астанчанам возможность собрать доступную продуктовую корзину.


    Фото: gov.kz
    Астана Сельское хозяйство Общество
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