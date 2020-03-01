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    Ярмарка вакансий состоится в Алматы по программе добровольного переселения на север и восток РК

    1 Марта 2020, 18:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр занятости населения организовывает ярмарку вакансий по программе добровольного межрегионального переселения из Алматы в северные и восточные регионы Казахстана, с обеспечением трудоустройства и арендного жилья, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.

    В ярмарке вакансий примут участие около 20 компаний, а также директора и специалисты центров занятости Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и городов Костанай, Павлодар. У граждан есть возможность найти работу в других городах Казахстана, а также получить консультации по государственным программам финансирования открытия нового бизнеса или для развития действующего от НПП «Атамекен», центра предпринимательства «Qolday» и АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».

    Организаторы мероприятия: Центр занятости населения акимата Алматы совместно с Аппаратом акима Бостандыкского района.

    Ярмарка пройдет 4-5 марта по адресу: пр. Аль-Фараби 71/21, на площади перед КазНУ им. Аль-Фараби, начало в 1 0:00.

    Телефон для справок: +774716290 15; +77754635459

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Занятость
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