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    Ярмарка вакансий пройдет в Астане

    19 Сентября 2022, 18:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 сентября в Астане пройдет общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    С целью трудоустройства на свободные рабочие места, во вторник, 20 сентября, с 14:00 до 17:00 часов состоится общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан. Более 50 работодателей представят свои вакансии.

    Ярмарка пройдет в ГККП «Дворец Жастар» по адресу: проспект Республики, 34.

    Центр занятости приглашает граждан, ищущих работу, принять участие в ярмарке.


    Фото : gov.kz


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