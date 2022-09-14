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    Ярмарка вакансий прошла в Атырау

    14 Сентября 2022, 23:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На ярмарке вакансий, прошедшей в Атырау, желающим трудоустроиться было предложено около тысячи рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ярмарка вакансий проведена управлением координации занятости и социальных программ Атырауской области. На нее были приглашены безработные и попадающие под сокращение из Проекта будущего расширения на «Тенгизе». В ярмарке приняли участие 34 крупных предприятия»,- сообщили в пресс-службе областного акимата.

    На ярмарке были предложены вакансии по таким профессиям, как слесарь по монтажу и ремонту технических трубопроводов, электрик, монтажник трубопровода, сварщик, автослесарь, электромонтажник, монтажник контрольно-измерительных приборов, водитель, грузчик, дорожный рабочий, оператор, дефектоскопист, машинист экскаватора, бульдозера, повар, помощник повара. Кроме того, по инженерным позициям было предложено 387 вакансий.
    «В этом году в области было проведено 26 ярмарок с участием 3 330 человек и 239 работодателей. По их результатам 592 человека обеспечены постоянной работой. Кроме того, в ходе ярмарок все участники получили нужные консультации, им было рассказано о внесенных изменениях в сфере занятости, мерах социальной поддержки. До конца года планируется проведение еще десяти ярмарок. Безработные граждане также могут просмотреть вакансии на портале «Электронная биржа труда» и оставить свое резюме в электронном виде», – рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Минтруда РК Занятость Трудоустройство Атырау
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