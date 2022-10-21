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    Ярмарка вакансий прошла ко Дню Республики в Атырау

    21 Октября 2022, 15:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Республики в Атырау прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие крупные предприятия, госучреждения и департамент полиции. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Еркебулан Абылкасымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сегодняшней ярмарке приняли участие представили 44 крупных предприятия и компаний. В их числе «Tenaz Management», «Сичим С.п.А. Казахстан», «Денхолм-Жолдас», «АНПЗ», «Велесстрой», «Юсс Суппорт Сервисез», «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc (KPI)», «Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан», «FSSA», «Бекболатовтар Құрылыс компаниясы», «Батыс Альянс Строй» и другие. Они представили 500 вакансий по рабочим специальностям, около 400 вакансий - инженерные позиции. Участники ярмарки также были проинформированы о мерах социальной поддержки, предоставляемых в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы», - сказал Еркебулан Абылкасымов.

    По словам руководителя управления, с начала года организовано 36 ярмарок вакансий, на постоянной основе трудоустроено более 700 человек.

    Люди, принятые на работу по итогам ярмарки, будут находиться на контроле областного управления координации занятости и социальных программ.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область День Республики
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