Ярмарка вакансий горнодобывающих предприятий пройдет на Электронной бирже труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 марта 2023 года на площадке Электронной биржи труда Enbek.kz (ЭБТ) планируется проведение республиканской онлайн-ярмарки вакансий предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Заявки на участие в ярмарке уже подали более 20 крупных работодателей из различных регионов страны, среди которых предприятия из группы компаний ERG, Polymetal International plc, ТОО «KAZ Minerals», ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», АО «АК АЛТЫНАЛМАС» и другие.

В ходе ярмарки работодатели проведут онлайн-презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зайти в специальный раздел Enbek.Tanda на портале ЭБТ, где соискатели смогут ознакомиться с краткой информацией о работодателях, посмотреть доступные вакансии и откликнуться на них.