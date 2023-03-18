Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ярмарка вакансий горнодобывающих предприятий пройдет на Электронной бирже труда

    18 Марта 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 марта 2023 года на площадке Электронной биржи труда Enbek.kz (ЭБТ) планируется проведение республиканской онлайн-ярмарки вакансий предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Заявки на участие в ярмарке уже подали более 20 крупных работодателей из различных регионов страны, среди которых предприятия из группы компаний ERG, Polymetal International plc, ТОО «KAZ Minerals», ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», АО «АК АЛТЫНАЛМАС» и другие.

    В ходе ярмарки работодатели проведут онлайн-презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.

    Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зайти в специальный раздел Enbek.Tanda на портале ЭБТ, где соискатели смогут ознакомиться с краткой информацией о работодателях, посмотреть доступные вакансии и откликнуться на них.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минтруда РК Промышленность Цифровой Казахстан Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 94 тысяч человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане