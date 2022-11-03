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    Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Астане

    3 Ноября 2022, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 3 ноября пройдет очередная ярмарка вакансий для молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    В Евразийском национальном университете КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны проводит ярмарку вакансий для выпускников столичных вузов и безработной молодежи.

    Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи, путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

    С начала 2022 года КГУ «МРЦ «Астана жастары» провело три ярмарки вакансий, в которых приняли участие более 120 работодателей столицы, свыше 1200 человек, было предоставлено более 800 вакансий, в ходе чего были трудоустроены около 150 человек.

    В ярмарке вакансий 3 ноября примут участие более 30 работодателей города, которые представят свои вакансии.
    Астана Трудоустройство
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