Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 3 ноября пройдет очередная ярмарка вакансий для молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В Евразийском национальном университете КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны проводит ярмарку вакансий для выпускников столичных вузов и безработной молодежи.

Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи, путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

С начала 2022 года КГУ «МРЦ «Астана жастары» провело три ярмарки вакансий, в которых приняли участие более 120 работодателей столицы, свыше 1200 человек, было предоставлено более 800 вакансий, в ходе чего были трудоустроены около 150 человек.

В ярмарке вакансий 3 ноября примут участие более 30 работодателей города, которые представят свои вакансии.