Яркую победу одержал 19-летний казахстанец на чемпионате Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - 19-летний казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал яркую доминирующую победу на старте чемпионата Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом бою на турнире Ташкенбай перебоксировал узбекистанца Асилбека Джалилова — 5:0 (четверо судей отдали победу казахстанцу со счетом 30-26, пятый — 30-25; по ходу боя рефери снял с Джалилова одно очко).

Уровень казахстанского боксера в этом поединке публично признал даже один из тренеров сборной Узбекистана: он поднял вверх большой палец, направленный в сторону угла Ташкенбая.

За выход в полуфинал казахстанец будет биться с Мирланом Туркбай уулу из Кыргызстана. Этот поединок состоится 6 ноября.

Санжар Ташкенбай является чемпионом мира и Азии среди молодежи.





Фото: sports.kz