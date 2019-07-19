Яркие впечатления подарили восточноказахстанцы детям из Арыси

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году отличительным событием для восточноказахстанских детей стал совместный отдых с детьми из города Арыси Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

С 10 июля в лагерях региона отдыхают 220 детей из Арыси, атакже с 28 июля по 25 августа еще 80 детей приедут отдохнуть и ознакомиться сживописными местами Восточного Казахстана. Их ждут увлекательная программа,полная событий и мероприятий, интересные экскурсии, концертные и цирковыепрограммы.

Итак, с радостью приняли ребят детские оздоровительныелагеря «Арайлы Шығыс» в с. Приморск Катон-Карагайского района, «Қарағайлы» в г.Семее, «Дарын» в с. Горная Ульбинка, «Толағай» в с. Малоубинка Глубоковскогорайона, «Уржарайым» в с. Кабанбай Урджарского района на побережье озераАлаколь, «Болашак» в с. Нижние Тайынты Уланского района.

Каждый день в загородных лагерях проходят интересные событияс участием детей, они активно участвуютв мероприятиях, походах и спортивных соревнованиях, различных конкурсах исценических постановках. Например, в канун празднования 175-летия со днярождения Абая организован конкурс чтецов произведений великого поэта, в которомприняли активное участие ребята из города Арыси. Помимо отдыха воздоровительных лагерях, дети посещают музеи и кинотеатры, культурно-досуговыеместа в Усть-Каменогорске, Семее и районных центрах.

Как отметила заместитель акима ВКО Асем Нусупова, ребятаполучили массу положительных эмоций от посещения сакральных мест области:мемориального комплекса-заповедника «Жидебай Борили», музея-заповедника Абая иШакарима, музея под открытым небом «Берельские курганы».

Своими впечатлениями поделилась Ахмет Жайсан, отдыхающая влагере «Қарағайлы» в г. Семее:

«Из удивительных 10 дней пребывания в лагере 2 дня мыпровели в незабываемом путешествии. В 5 утра мы отправились в урочище Жидебай.Особое впечатление произвел на нас музей Абая на территории Жидебая. Следующаяостановка была возле памятника Енлик-Кебек, двух влюбленных - девушки Енлик июноши Кебека, ставших жертвами суда биев, и которые так и не смогли бытьвместе. У меня в сердце появилось особенное чувство, когда я увидела этотпамятник. После его посещения мы пошли на место захоронения Кушикбай батыра. Вэтот момент перед глазами представился образ героя. Я запомню эту поездкунадолго».

Асем Нусупова встретилась в кинотеатре «Юбилейный» сребятами, которые отдыхают в лагере «Дарын» и подарила им памятные подарки.

«Мы рады видеть юных гостей из Арыси. Дети размещены в самыхживописных и красивых местах Восточного Казахстана, таких как Катон-Карагай,Горная Ульбинка, Таинты, Сосновый бор, что дает возможность не только веселопроводить время на свежем воздухе, но и принять участие в походах, спортивныхмероприятиях, различных творческих занятиях, а также посетить интересныеэкскурсии и получить новые знания. Они счастливы от этого отдыха. Надеемся, чтов свой родной город они увезут с собой много ярких впечатлений, новые знания овеликих поэтах и писателях, таких как Абай Кунанбаев, Шакарим, Мухтар Ауэзов, осакральных местах и исторических памятниках Восточного Казахстана. Сегодня мыподарили ребятам книжки, также все 300 детишек получат комплекты спортивнойодежды и обуви от имени акима ВКО Даниала Ахметова», – сказала Асем Нусупова.

Необходимо отметить, что медицинские работники областиосмотрели юных гостей и каждому ребенку дали назначение на оздоровление ирекомендации по профилактике заболеваний. Кроме того, со всеми детьми в лагеряхработают квалифицированные вожатые и психологи.

«Я осталась под большим впечатлением от природы ВосточногоКазахстана. Здесь очень красиво. Мы не только отдыхали в лагере, но и побывалив парках, кинотеатре, театре. Очень много эмоций появилось после этой поездки»,– рассказывает гостья из Арыси Касиет Муратбек.

Отметим, что всего в летних оздоровительных и пришкольныхлагерях области отдохнут более 174 тыс. школьников, в том числе 33 582 (100%)детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.