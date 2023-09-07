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    17:48, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Япония запустила ракетоноситель со своим лунным посадочным модулем

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    Photo: Kyodo
    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Япония запустила ракетоноситель H2A с лунным посадочным модулем на борту с Космического центра Танегасима на юго-западе страны. При помощи небольшого зонда SLIM, предназначенного для тестирования технологии для выполнения точечной посадки на лунную поверхность, Япония стремится стать пятой страной после бывшего Советского Союза, США, Китая и Индии, осуществившей посадку космического аппарата на Луну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    По информации агентства аэрокосмических исследований Японии, ракетоноситель H2A взлетел в 8:42 «согласно плану», в то время как зонд SLIM отделился от ракеты после 47 минут.

    Также сообщается об успешном отделении рентгеновского астрономического спутника XRISM, предназначенный для наблюдения за плазмой в звездах и галактиках, который также был на борту ракеты.

    Информация об успешном запуске ракеты поступила после неудачной попытки страны запустить ракету нового поколения H3 в марте этого года, разработанной JAXA и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Сообщается, что страна произвела 41 успешный запуск ракеты H2A подряд начиная с 2005 года.

    По словам Премьер-Министра Японии Фумио Кисида, разработка «основного» ракетоносителя является «важным» для самостоятельной космической деятельности страны, учитывая нарастающую космическую гонку.

    «Мы надеемся продолжить работы для успешного перезапуска ракеты H3 и дальнейшего освоения космоса», - написал Фумио Кисида в социальной сети X.

    Ранее сообщалось, что Индия стала четвертой страной, осуществившей посадку своего космического аппарата «Чандраян-3» на Южный полюс Луны.

    Ожидается, что луноход SLIM войдет в орбиту Луны примерно через три-четыре месяца, а также планируется, что он достигнет поверхности Луны в период января-февраля следующего года.

    Согласно плану, луноход совершит посадку в радиусе 100 метров от назначенного места в близи кратера Шиоли, находящегося возле экватора Луны, с использованием снимков с камеры.

    Собранные данные будут использованы в Американском проекте «Артемис», основной целью которого является возвращение человека на Луну к 2025 году, а также развитие лунных разведывательных работ. Конечной целью является изучение Марса.


    Теги:
    Япония Мировые новости Освоение космоса для mail.ru
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