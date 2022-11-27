Япония уступила Коста-Рике в матче ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Коста-Рики взяла верх над командой Японии в матче чемпионата мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже в самом начале матча команды успели обменяться стандартами – японцы заработали угловой, а южноамериканцы штрафной. Но оба розыгрыша получились неопасными. Футболисты из «страны восходящего солнца» сразу обозначили свои притязания высоким прессингом и регулярными подходами к воротам Кейлора Наваса. Оно и неудивительно – победа в этом матче фактически досрочно обеспечивала им выход в следующий круг. Защитникам пока удавалось не давать азиатам создавать по настоящему опасные моменты.

Едва ли не первый удар на мундиале нанесли игроки сборной Коста-Рики – Хоэль Кэмпбелл подобрал бесхозный мяч и подкручивал в дальнюю девятку, но очень неточно. В целом, фактически без ворот шла игра в первом тайме - 0:0. Тяжело было японцам вскрыть оборону – очень оборонительную тактику избрали на матч костариканцы – 5-4-1; во время атак Японии в штрафной и возле нее было как минимум девять игроков латиноамериканской команды.

В начале второго тайма Морита, обыгравшись с партнером ворвался в штрафную и нанес мощный удар, Навас справился. Следом выстреливал в угол из-за пределов штрафной Эндо, но заблокировали его оборонительные редуты Коста-Рики. Завалили Эндо прямо по центру возле штрафной, но со стандарта Сома послал мяч выше ворот. Через некоторое время почти с той же самой точки бил Камада, попав в выстроенную костариканцами «стенку». Много атаковали японцы, но вскрыть насыщенную оборону соперника не получалось. Костаринкацы же очень редко получали возможность перейти в наступление. Тем неожиданнее получился гол в их исполнении: ошибся Есида возле своей штрафной, и Фуллер открыл счет ударом со средней дистанции – Гонда дотянулся до мяча кончиками пальцев, но лишь подправил его в ворота.

1:0 – первая победа Коста-Рики на мундиале.

Фото: NDTV Sports