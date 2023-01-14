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    Япония призвала к увеличению числа членов Совета Безопасности ООН

    14 Января 2023, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Увеличение числа постоянных и временных членов Совета Безопасности ООН позволит лучше отражать мировые реалии. Об этом министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сказал на заседании ООН в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Глава японского МИДа подчеркнул значимость соблюдения верховенства закона и правопорядка.

    Сохранение международного мира и безопасности «не может быть достигнуто без уважения международного права», отметил Хаяси. «Давайте еще раз объединимся вокруг верховенства права. «Верховенство закона» должно быть для нас ключевым словом», - подчеркнул министр.

    Жизненно важное значение, по его словам, имеет развитие функциональности ООН как «оплота многосторонности и верховенства права», сказал Хаяси, назвав реформу СБ ООН «неотложной задачей».

    Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на виртуальном саммите «Голос глобального Юга» предложил создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.
    Фото: aa.com.tr

    ООН Япония
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