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    Япония предоставит пострадавшим от лесных пожаров на Гавайях помощь в размере 2 млн долларов

    17 Августа 2023, 10:40

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Правительство Японии заявило в среду, что выделит 2 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от сильных лесных пожаров на гавайском острове Мауи. Число погибших в результате стихийного бедствия на острове превысило 100 человек. Помощь предоставят через Американский Красный Крест и некоммерческую организацию Japan Platform, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    «Япония и Гавайи на протяжении многих лет поддерживали дружеские отношения», — заявил журналистам министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

    По данным генерального консульства Японии в Гонолулу, на острове проживает несколько сотен граждан Японии. Данных о пострадавших граждан Японии не поступало.

    Местные власти заявили во вторник, что число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи достигло 106 человек.

    По сообщениям американских СМИ, эти пожары стали самым смертоносными в Соединенных Штатах после пожара 1918 года в Миннесоте, унесшего жизни сотен человек.

    Ранее губернатор Гавайев Джош Грин сказал, что около 1300 человек остаются пропавшими без вести в результате пожаров.

    По сообщению Белого дома, президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден в понедельник отправятся на остров Мауи, где встретятся с пострадавшими от стихийного бедствия, а также с представителями местных властей.

    По оценкам Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям для восстановления пострадавших районов в городе Лахайна потребуется около 5,52 млрд долларов.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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