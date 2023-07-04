Япония получила разрешение от МАГАТЭ на сброс в море воды с АЭС в Фукусиме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима» в океан окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. Об этом говорится в докладе организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Япония получила «зеленый свет» от МАГАТЭ на сброс в море воды, которая использовалась для охлаждения поврежденных энергоблоков реактора на АЭС «Фукусима».

«Сброс очищенной воды ... в океан окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду», - говорится в докладе организации.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с «Фукусимы-1» после ее специальной обработки. В 2021 году МАГАТЭ дало согласие проверить эти планы на предмет безопасности.

Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран, включая Китай, и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия такого шага не ясны, поэтому сброс воды нужно отложить.