Япония окажет помощь Турции и Сирии на 27 миллионов долларов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Япония предоставит экстренную гуманитарную помощь в размере около 27 миллионов долларов США Турции и Сирии, пострадавшим от сильных землетрясений в начале этого месяца, заявил в пятницу источник в правительстве страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что Япония предоставит 16 миллионов долларов США в качестве экстренной помощи турецким и сирийским жертвам землетрясений для предоставления жилья, продуктов питания и других предметов первой необходимости по линии международных учреждений.

Токио также предоставит 4 миллиона долларов США в поддержку двух стран через японскую неправительственную организацию, а также внесет около 7 миллионов долларов США в трастовый фонд, который направляет гранты международного сообщества в Сирию.

Мацуно добавил, что японское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь Турции и Сирии, чтобы помочь восстановить опустошенные разрушительными землетрясениями регионы.

По данным турецких и сирийских властей, общее число погибших в двух странах в результате землетрясений уже превысило 50 тысяч человек.

Ранее сообщалась, что сразу после землетрясений в Турции Япония направила группу по оказанию помощи при стихийных бедствиях.



