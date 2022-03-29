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    Япония одобрила запрет на экспорт автомобилей класса люкс в Россию

    29 Марта 2022, 14:04

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Япония в рамках экономических санкций одобрила запрет на экспорт автомобилей класса люкс и других товаров в Россию на фоне ее специальной операции в Украине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodonews.

    Как сообщает агентство, кабмин страны пересмотрел соответствующее постановление о введении с 5 апреля эмбарго, которое также будет распространяться на ювелирные изделия и произведения искусства.

    Как отметил министр экономики, торговли и промышленности Коичи Хагиуда, этот шаг направлен на усиление давления на олигархов, которые оказывают финансовую поддержку президенту России Владимиру Путину. Соединенные Штаты и страны - члены Европейского союза уже приняли аналогичные меры.

    «Мы будем сотрудничать с международным сообществом, включая группу «Большой семерки», для введения жестких санкций», - заявил на пресс-конференции Коичи Хагиуда.

    Согласно данным правительства Японии, автомобили составляют значительную часть поставок в Россию из Японии, которые в 2020 году составили 627,8 млрд иен (5 млрд долларов).

    Япония ввела аналогичный запрет на экспорт предметов роскоши в Северную Корею в 2006 году после того, как Пхеньян объявил о проведении ядерного испытания. С тех пор Япония полностью запретила импорт и экспорт в страну.

    Специальная операция России против Украины уже была встречена множеством санкций, в том числе замораживанием активов российского центрального банка, запретом ключевым российским финансовым учреждениям участвовать в крупной международной платежной системе и введением запретов и мер контроля на экспорт.

    Присоединившись к Соединенным Штатам и европейским странам, Япония также решила лишить Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации», что предоставляло Москве наилучшие условия торговли ключевыми товарами в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Россия Япония Мировые новости
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