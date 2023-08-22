Япония начнет сливать воду с поврежденной АЭС Фукусимы 24 августа

ТОКИО. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник о том, что 24 августа японская сторона начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Атомной электростанции Фукусима, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP.

Спорное решение было принято после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в прошлом месяце дало окончательное разрешение на сброс, заявив, что план Японии по выбросу соответствует международным стандартам.

На АЭС Фукусимы хранится более 1,3 миллиона тонн воды, очищенной с помощью специальной системы очистки, известной как Advanced Liquid Processing System, поскольку три реактора расплавились после сильного землетрясения у побережья в марте 2011 года.

После аварии на АЭС Фукусима, Южная Корея с 2013 года запретила импорт всех морепродуктов из восьми японских префектур, расположенных недалеко от Фукусимы, из-за опасений по поводу их уровня радиации.

Несмотря на заявления МАГАТЭ о том, что план Японии по сбросу воды окажет незначительное воздействие на окружающую среду, соседние страны, включая Южную Корею и Китай, обеспокоены тем, что вода может загрязнить морепродукты.

Японские рыболовецкие компании также выступили против запланированного сброса воды, опасаясь, что это может еще больше подорвать репутацию морепродуктов из Фукусимы и близлежащих районов.

Ранее МИА «Казинформ» писало о потенциальных рисках сброса радиоактивных вод Фукусимы в океан.