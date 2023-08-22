РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:20, 22 Август 2023 | GMT +6

    Япония начнет сливать воду с поврежденной АЭС Фукусимы 24 августа

    None
    Фото: Yonhap
    ТОКИО. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник о том, что 24 августа японская сторона начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Атомной электростанции Фукусима, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP.

    Спорное решение было принято после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в прошлом месяце дало окончательное разрешение на сброс, заявив, что план Японии по выбросу соответствует международным стандартам.

    На АЭС Фукусимы хранится более 1,3 миллиона тонн воды, очищенной с помощью специальной системы очистки, известной как Advanced Liquid Processing System, поскольку три реактора расплавились после сильного землетрясения у побережья в марте 2011 года.

    После аварии на АЭС Фукусима, Южная Корея с 2013 года запретила импорт всех морепродуктов из восьми японских префектур, расположенных недалеко от Фукусимы, из-за опасений по поводу их уровня радиации.

    Несмотря на заявления МАГАТЭ о том, что план Японии по сбросу воды окажет незначительное воздействие на окружающую среду, соседние страны, включая Южную Корею и Китай, обеспокоены тем, что вода может загрязнить морепродукты.

    Японские рыболовецкие компании также выступили против запланированного сброса воды, опасаясь, что это может еще больше подорвать репутацию морепродуктов из Фукусимы и близлежащих районов.

    Ранее МИА «Казинформ» писало о потенциальных рисках сброса радиоактивных вод Фукусимы в океан.


    Теги:
    Япония Экология Мировые новости для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!