Япония может достичь 90% доли чистой энергии к 2035 году – исследование

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Снижение стоимости солнечной, ветровой энергии и аккумуляторных батарей означает, что к 2035 году Япония сможет получать 90% своей энергии за счет экологически чистого электричества. Об этом говорится в исследовании американской Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Согласно документу, увеличение доли до 90% сократит затраты на электроэнергию на 6%, а выбросы в энергетическом секторе - на 92% по сравнению с уровнем 2020 года. В нем также говорится, что для обеспечения экономической, экологической и энергетической безопасности необходима четкая политика по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период после 2030 года.

Исследование показывает, что энергосистема Японии с дополнительными аккумуляторами и межрегиональными линиями электропередачи может оставаться надежной без выработки угля или новых электростанций, работающих на газе.

Эта работа основана на моделировании с использованием последних данных о затратах на ВИЭ и аккумуляторы.

В прошлом году Япония в рамках встреч группы G7 обязалась в значительной степени обезуглероживать энергетические секторы к 2035 году для борьбы с изменением климата, но Токио еще предстоит наметить четкий путь к достижению этой цели, пишет издание.

Япония стремится сократить выбросы парниковых газов на 46% к 2030 году за счет увеличения доли ВИЭ в структуре производства электроэнергии. Несмотря на то, что страна сегодня является пятым источником по величине выбросов в мире, она стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Япония сегодня импортирует почти все топливо, используемое в ее энергетическом секторе, что создает значительный риск для энергетической безопасности страны. Чистая электроэнергия, вырабатываемая за счет солнечной энергии, ветра, гидроэнергетики, биомассы, водорода и ядерных источников, составляет 24% от общего объема.

В правительстве Японии рассчитывают к 2035 году довести долю ВИЭ и морской ветровой энергии до 70% в структуре производства электроэнергии. При этом на долю атомной и газовой энергетики приходится 20% и 10% соответственно. Ну что касается существующих угольных электростанций, то они постепенно будут выводиться из эксплуатации, говорится в исследовании.



