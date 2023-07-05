Япония будет сливать радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Вскоре Япония планирует начать сбрасывать очищенную радиоактивную воду в океан – страна получила «зеленый свет» от МАГАТЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

План сброса радиоактивных вод разрабатывался годами, и в 2019 году министр окружающей среды Японии заявил, что «других вариантов у страны нет», поскольку места для содержания загрязненных вод не хватает.

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибыл во вторник в Японию, чтобы посетить АЭС «Фукусима» и представить премьер-министру Фумио Кисида отчет о безопасности вод, подготовленный организацией.

Но одобрение со стороны ООН мало чем успокоило встревоженных жителей соседних стран и местных рыбаков, которые все еще ощущают на себе последствия катастрофы 2011 года.

Некоторые ставят под сомнение выводы МАГАТЭ, поскольку Китай недавно заявил, что оценка организации «не является доказательством законности и легитимности» сброса радиоактивных вод с АЭС «Фукусима».

Почему Япония решила сбрасывать радиоактивные воды?

Разрушительное землетрясение и цунами 2011 года повредили системы электроснабжения и охлаждения АЭС «Фукусима», что привело к перегреву активной зоны реактора и загрязнению воды внутри станции высокорадиоактивным материалом.

С тех пор для охлаждения обломков топлива в реакторах закачивалась новая вода. В то же время просачивались грунтовые и дождевые воды, создавая больше радиоактивных сточных вод, которые теперь необходимо хранить и очищать.

Государственная электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) построила более 1000 массивных резервуаров для хранения 1,32 миллиона метрических тонн сточных вод — этого достаточно, чтобы заполнить более 500 олимпийских бассейнов.

Но свободное пространство быстро сокращается. Компания утверждает, что строительство большего количества резервуаров не вариант, и ей необходимо освободить место, чтобы безопасно вывести станцию из эксплуатации — процесс, который включает в себя дезактивацию объектов, демонтаж конструкций и полное закрытие.

Каковы риски сброса радиоактивных вод?

Радиоактивные сточные воды содержат некоторые опасные элементы, но большинство из них можно удалить из воды, сообщает TEPCO. Настоящая проблема заключается в изотопе водорода, называемом радиоактивным тритием, который невозможно убрать. В настоящее время нет доступных технологий для этого.

Но правительство Японии и МАГАТЭ заявляют, что загрязненная вода будет сильно разбавлена и высвобождаться будет медленно в течение десятилетий.

Это означает, что концентрация выбрасываемого трития будет такой же или ниже, чем количество, разрешенное другими странами, и будет соответствовать международным нормам безопасности и охраны окружающей среды, говорят они.

TEPCO, правительство Японии и МАГАТЭ также утверждают, что тритий естественным образом встречается в окружающей среде, от дождя до морской воды, водопроводной воды и даже в организме человека, поэтому выброс небольших количеств в море должен быть безопасным.

Отчет МАГАТЭ утверждает, что сброс очищенной воды в море окажет «незначительное радиационное воздействие на людей и окружающую среду».

Но эксперты разделились во мнениях относительно риска, который представляет сброс радиоактивных вод.

Канадская комиссия по ядерной безопасности заявляет, что сам по себе тритий слишком слаб, чтобы проникать через кожу, но может увеличить риск развития рака при употреблении в «чрезвычайно больших количествах».

Между тем, Комиссия по ядерному регулированию США признала, что «любое воздействие радиации может представлять некоторый риск для здоровья», но добавила, что «каждый человек ежедневно подвергается воздействию небольшого количества трития».

Директор Морской лаборатории Кевало Гавайского университета в Маноа Роберт Х. Ричмонд, посетивший АЭС «Фукусима», а также встречавшийся с представителями TEPCO, японских властей и МАГАТЭ, изучил план сброса вод и назвал его «опрометчивым» и «преждевременным».

Одна из проблем заключается в том, что разбавления сточных вод может быть недостаточно для уменьшения их воздействия на морскую жизнь. По его словам, загрязняющие вещества, такие как тритий, могут проходить через различные уровни пищевой цепи, включая растения, животных и бактерий, и «биоаккумулироваться», то есть накапливаться в морской экосистеме.

Он добавил, что Мировой океан уже испытывает стресс из-за изменения климата, закисления, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения. По его словам, последнее, что нужно, — это относиться к нему как к «свалке».

Потенциальные риски коснутся не только Азиатско-Тихоокеанского региона. Исследование 2012 года обнаружило доказательства того, что голубой тунец перенес радионуклиды — радиоактивные изотопы, подобные тем, которые содержатся в радиоактивных сточных водах — из Фукусимы через Тихий океан в Калифорнию.

Как будет происходить сброс радиоактивных вод?

Сначала сточные воды будут очищаться от всех вредных элементов. Вода будет храниться в резервуарах и анализироваться, чтобы определить, насколько она все еще радиоактивна; по информации TEPCO, большая часть воды будет обработана во второй раз.

Затем сточные воды будут разбавлены до 1500 беккерелей трития — единицы радиоактивности — на литр чистой воды.

Разбавленная вода будет выпущена через подводный туннель у побережья в Тихий океан. Третьи стороны, включая МАГАТЭ, будут следить за сбросом во время и после ее сброса.

Как на планы Японии отреагировали другие страны?

План по сбросу радиоактивных вод с АЭС «Фукусима» встретил неоднозначную реакцию.

США поддержали Японию, а Госдепартамент страны заявил, что Япония проявила «прозрачность в отношении своего решения» и, похоже, следует «всемирно принятым стандартам ядерной безопасности».

Совет по атомной энергии Тайваня отметил, что количество выбрасываемого трития оценивается как «ниже предела обнаружения, и воздействие на Тайвань будет минимальным». Остров расположен к юго-западу от Японии.

В отличие от США и Тайваня ближайшие соседи Японии бьют тревогу.

В марте видный китайский чиновник предупредил, что сточные воды могут нанести «непредсказуемый вред морской среде и здоровью человека», добавив: «Тихий океан — это не канализация Японии для сброса радиоактивно загрязненной воды».

Во вторник Китай заявил, что отчет, опубликованный МАГАТЭ, не должен восприниматься, как разрешение на сброс Японией радиоактивно загрязненной воды в океан, пишет Xinhua.

Представитель министерства иностранных дел Китая сделал это заявление, когда его попросили прокомментировать отчет, в котором говорится, что план Японии по сбросу радиоактивно загрязненной воды в море соответствует международным стандартам безопасности, заявив, что МАГАТЭ будет проводить долгосрочный мониторинг сброса вод Японией.

По словам китайского чиновника, в отчете не полностью отражены мнения экспертов, участвовавших в обзоре, и не все эксперты разделяют выводы, приведенные в отчете. Китайская сторона сожалеет о поспешной публикации отчета.

Генеральный секретарь Форума тихоокеанских островов, межправительственной группы тихоокеанских островов, включая Австралию и Новую Зеландию, также опубликовал в январе статью, в которой выразил «серьезные опасения».

«Необходимо больше данных, прежде чем будет разрешен какой-либо выброс в океан», — написал он, призвав обезопасить и сохранить океан для последующих поколений.

По данным Yonhap, премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу поддержал планы Японии в июне, заявив, что он может выпить сточные воды после того, как они будут очищены в соответствии с международными стандартами — заявление, высмеянное лидером оппозиции страны.

Южнокорейское новостное агентство отмечает, что правительство Южной Кореи с уважением относится к результатам проверки МАГАТЭ плана Японии по сбросу загрязненной воды с поврежденной АЭС «Фукусима», заявил в среду его официальный представитель.

Однако правительство Южной Кореи проводит собственный научный анализ плана сброса сточных вод. Этот анализ основан на результатах выездной инспекции станции, завершенной в конце мая, а также на экспертных анализах, проводимых Корейским институтом ядерной безопасности с 2021 года.

Разве другие страны не сбрасывают сточные воды в океан?

Многие организации, в том числе МАГАТЭ, отмечают, что атомные электростанции по всему миру регулярно и безопасно сбрасывают очищенные сточные воды с низким содержанием трития.

Представитель Комиссии по ядерному регулированию США, государственного органа, подтвердил, что «практически все атомные электростанции в США сбрасывают воду с низким уровнем радиоактивности в воды, на которых они расположены».

«Тритий не может быть отфильтрован, но человеку придется проглотить значительное его количество, чтобы возникла сама возможность проблем со здоровьем, а выбрасываемая радиоактивная вода сильно разбавляется водными потоками», — заявил он.

Многих ученых это не успокаивает. Тим Муссо, профессор биологических наук Университета Южной Каролины, отметил, что даже если это обычная практика для атомных электростанций, исследований воздействия трития на окружающую среду и наши продукты питания недостаточно.

Как отреагировала общественность?

Жители региона отреагировали на планы Японии скептически. Некоторые уже даже запаслись морепродуктами и морской солью, опасаясь, что на эти продукты может повлиять сброс сточных вод.

В Южной Корее цены на морскую соль резко подскочили, и владельцы магазинов заявляют, что продажи недавно удвоились. Один житель Южной Кореи написал в Twitter, что купил водоросли, анчоусы и соль на три года вперед.

Корейское управление рыболовства также заявило, что активизирует усилия по мониторингу соляных ферм на предмет радиоактивности и сохранит запрет на ввоз морепродуктов из вод вблизи АЭС «Фукусима».

Представители корейской общественности также устроили акции протеста против планов Японии, некоторые надели противогазы возле посольства Японии в Сеуле.

Среди японской общественности также отмечаются разные мнения по поводу сброса радиоактивных вод. Опрос, проведенный Asahi Shimbun в марте, показал, что 51% из 1 304 респондентов поддержали сброс сточных вод, в то время как 41% выступил против. Ранее в этом году жители столицы Токио вышли на улицы в знак протеста против этих планов.

В Фукусиме, префектуре, где произошла катастрофа, местные рыбаки с самого первого дня открыто выступали против плана по сбросу вод. В течение многих лет после кризиса власти приостанавливали свои промысловые операции, а другие страны вводили ограничения на импорт морепродуктов из Японии.

Даже после того, как окружающая вода и рыба вернулись к безопасному уровню, доверие потребителей так и не было полностью восстановлено, рыбная промышленность Фукусимы переживает не лучшие свои времена.

Сброс сточных вод может еще больше повредить репутации Фукусимы в мире и в регионе, что, по мнению многих, снова нанесет ущерб существованию рыбаков.