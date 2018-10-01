Яо Пэйшэн: Послание Президента РК – это компас казахстанского развития

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева выступает своего рода компасом развития Казахстана. Такое мнение в интервью МИА «Казинформ» высказал научный сотрудник Китайского фонда международных исследований и член Совета развития и обмена Азии и Африки при МИД КНР, бывший посол Китая в Кыргызстане, Латвии, Казахстане и Украине Яо Пэйшэн.

«Для народа Казахстана каждое Послание Президента - это своего рода компас, поскольку документ охватывает все аспекты социально-экономической и внешней политики, имеет как стратегический, так и тактический характер. В нынешнем Послании я обратил внимание на несколько аспектов. Во-первых, Президент в очередной раз высоко оценил важность всеобъемлющего стратегического сотрудничества Казахстана с Китаем, в том числе в рамках «Одного пояса, одного пути». Н.Назарбаев - первый на международной арене человек, поддержавший инициативу «Один пояс, один путь» и выдвинувший в унисон ей программу «Нурлы жол», стыковка которых происходит в настоящее время», - сказал он.

Во-вторых, - продолжил эксперт, - это вопрос охраны окружающей среды. Экологические проблемы связаны с будущим человеческого существования. Председатель Си Цзиньпин на протяжении пяти лет подчеркивает актуальность зеленого развития.

«Я считаю, что суть этой концепции заключается в том, что люди должны принять рациональную модель развития. 18 сентября я выступил с докладом на международной конференции в городе Синин провинции Цинхай, где подчеркнул, что концепция зеленого развития призвана стать ключевой во взаимоотношениях соседей - СУАР КНР со странами Центральной Азии», - сказал Яо Пэйшэн.

Третьим важным аспектом Послания он назвал объявление 2019 года «Годом молодежи».

«За последние почти 30 лет Казахстан добился больших результатов в своем развитии, но для достижения целей 2050 года необходима опора на нынешнюю молодежь. Поэтому Н.Назарбаев уделяет особое внимание вопросам поддержки молодежи», - резюмировал Яо Пэйшэн.