Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Январские события: возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел

    1 Августа 2022 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего полиция по январским событиям возбудила 4 642 уголовных дела. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего полицией по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела, из них более 2,5 тыс. – это кражи, 708 фактов хищения либо хранения оружия, 418 хулиганств, 199 факта уничтожения имущества, 26 разбоев и грабежей», - сообщил Мухтар Кожаев.

    Согласно озвученным данным, следователями полиции допрошены около 15 тыс. лиц. Проведено более 35 тыс. следственных действий и 2,5 тыс. экспертиз.

    Ранее сообщалось, что на сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищениях огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на гособъекты, силовые ведомства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Борьба с преступностью #МВД РК #Алматинская трагедия #Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лжеадвокат задержан в Таразе
    Более 2 тыс. единиц похищенного оружия не найдено - МВД
    Сколько зданий и автомобилей было повреждено в ходе январских событий – данные МВД РК
    Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы