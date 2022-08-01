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Январские события: возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел
1 Августа 2022 15:25

Январские события: возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего полиция по январским событиям возбудила 4 642 уголовных дела. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего полицией по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела, из них более 2,5 тыс. – это кражи, 708 фактов хищения либо хранения оружия, 418 хулиганств, 199 факта уничтожения имущества, 26 разбоев и грабежей», - сообщил Мухтар Кожаев.

Согласно озвученным данным, следователями полиции допрошены около 15 тыс. лиц. Проведено более 35 тыс. следственных действий и 2,5 тыс. экспертиз.

Ранее сообщалось, что на сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищениях огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на гособъекты, силовые ведомства.


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