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    Январские события: следователи расследуют 40 дел по фактам превышения власти

    23 Августа 2022, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целом следователями полиции по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из общего числа, к ак сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, 2,5 тыс. уголовных дел – по кражам, 710 – по фактам хищения либо хранения оружия, 418 – по фактам хулиганства, 199 – по фактам уничтожения имущества, 26 – по совершенным разбоям и грабежам.

    По его словам, в целом следователями МВД проведено порядка 40 тыс. следственных действий, допрошено свыше 15 тыс. граждан, назначено более 2,5 тыс. различных экспертиз. На данный момент окончено производство по 971 уголовному делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды.

    «По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – 4», - сообщил Санжар Адилов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область Борьба с преступностью Январские события
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