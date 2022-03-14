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    Январские события: Сколько видео и фото материалов поступило в Генпрокуратуру

    14 Марта 2022, 21:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По январским событиям в Генеральную прокуратуру поступило 1 728 файлов о массовых беспорядках в стране. Об этом сообщил руководитель Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее такого масштабного и трагического события в истории независимого Казахстана не было. Тысячи человек были допрошены в качестве свидетелей или участников январского инцидента. В соответствии со сроками, указанными в Уголовно-процессуальном кодексе, мы не можем в течение двух месяцев четко дат ответы, определить белое и черное. Отметим, что даже по таким простым преступлениям как кража, расследование ведется месяцами. А здесь имеются человеческие жертвы. Главное в уголовном процессе – это истина», - сказал Ризабек Ожаров в эфире общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» на национальном телеканале «Qazaqstan».

    Спикер добавил, что любое уголовное дело нужно расследовать открыто и объективно.

    «Мы должны не только допрашивать участников, но и соблюдать их права. Так что расследование январского инцидента займет немало времени. Общество должно быть готово к этому. В течение двух месяцев мы не сможем точно определить, что это были участники, а это организаторы. На сегодня нет никаких препятствий для процесса расследования. Для ускорения работы задействован сайт stop. На сегодняшний день от граждан поступило 1 728 файлов. Видео, фото все еще приходят. В ходе массовых беспорядков было уничтожено 824 камеры видеонаблюдения», - сообщил Ризабек Ожаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ Генпрокуратура Видео Общество ЧП-2022 Алматинская трагедия
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