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    • Январские события: сколько уголовных дел прекращено по примирению сторон

    1 Августа 2022 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел принимает все меры по обеспечению соблюдения конституционных прав граждан в ходе досудебного производства по январским событиям. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как ранее мы сообщали, в отношении положительно характеризующихся подозреваемых и возместивших на стадии досудебного расследования ущерб потерпевшим, меры пресечения изменены на не связанные с изоляцией от общества. По этим основаниям из-под стражи освобождены 255 подозреваемых», - сказал Мухтар Кожаев.

    Более того, как отметил представитель МВД, в отношении 35 из них, совершивших преступления средней и небольшой тяжести, уголовные дела за примирением сторон прекращены еще на стадии досудебного расследования.

    «По аналогичным основаниям прекращены уголовные дела и судами в отношении 13 подсудимых», - добавил Мухтар Кожаев.

    Ранее сообщалось, что реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

    По остальным уголовным делам органом следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #МВД РК #Январские события
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