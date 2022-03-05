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    Январские события: сколько человек остаются в СИЗО

    5 Марта 2022, 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал об условиях содержания заключенных в СИЗО в связи с январскими события, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 12 января 2022 года в условиях СИЗО содержались 946 лиц (в том числе 18 несовершеннолетних) задержанных по январским событиям, из них с телесными повреждениями - 96. В связи с изменением меры пресечения 16 несовершеннолетних освобождены, в настоящее время под стражей остаются 2 лица (подозреваются в совершении тяжких преступлений). Сотрудниками профильных управлений и специализированных прокуратур совместно с представителями общественных наблюдательных комиссий, национального превентивного механизма, в т.ч. с привлечением медицинских работников гражданского сектора ежедневно в следственных изоляторах (СИЗО) проводится покамерный обход следственно-арестованных по январским событиям», - сообщил Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, осуществляется медицинский скрининг на передвижном диагностическом центре узкими специалистами (терапевт, травматолог, невролог, хирург, узиолог и т.д.).

    При необходимости по медицинским показаниям спецконтингент вывозится в больницы на стационарное лечение, ренген-обследование, УЗИ, ЭКГ, консультации профильных врачей. Прокурорами в ходе ежедневных посещений СИЗО осуществляется прием задержанных.

    Совместно с Республиканской коллегией адвокатов обеспечено право каждого задержанного на получение квалифицированной юридической помощи. Также с указанными лицами 9 раз встречался Уполномоченный по правам человека и 41 посещение осуществлено его представителями.

    «В ходе посещений участники НПМ особое внимание обращали на условия содержания, включая санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами, поднимались вопросы соблюдения их прав на свободу от пыток и жестокого обращения, на получение адвокатской помощи. Кроме того, с ними 4 раза встречались представители Общественного совета национального доверия, по 1 разу - общественного объединения «Мы против пыток» и Казахстанского международного бюро по правам и соблюдению законности, а также Хартии за права человека», - отметил Генпрокурор.

    «На сегодня в СИЗО находятся под стражей 669 таких лиц, в том числе 56 с телесными повреждениями. Из них 52 в настоящее время в лечении не нуждаются, 4 продолжают получать лечение в медицинской части СИЗО. Освобождено в связи с изменением меры пресечения и осуждением к наказаниям, не связанным с лишением свободы - 328 лиц», - заключил Б. Асылов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Алматинская трагедия
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