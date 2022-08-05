Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника осужденного по делу о январских событиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Костанайского областного суда.

Приговором суда №2 г.Костаная от 24 июня 2022 года Н. осужден за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, с использованием сетей телекоммуникаций (ст.274 ч.2 п.3 УК).

Как изложено в приговоре суда, «Н. во время январских событий в Telegram-канале распространил ложную, провокационную информацию, которая создавала опасность нарушения общественного порядка».

Коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

Доводы осужденного о применении в отношении него психологического и физического давления с целью получения признательных показаний не были должным образом проверены органом досудебного расследования. В этой связи явка с повинной и все протоколы допроса с признательными показаниями осужденного Н. в ходе досудебного расследования признаны судебной коллегией недопустимыми доказательствами.

Однако это не повлияло на законность других добытых по делу доказательств.

«Н. осужден за распространение заведомо ложной информации, а не за организацию, участие либо призывы к массовым беспорядкам либо за иные политические убеждения или гражданскую позицию. Апелляционная инстанция посчитала, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что распространенная Н. информация является ложной, поскольку не имеет источника происхождения, недостоверна, а также носила провокационный характер, то есть напрямую создавалась опасность нарушения общественного порядка», - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.



