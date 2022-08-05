Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения

    5 Августа 2022 05:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника осужденного по делу о январских событиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Костанайского областного суда.

    Приговором суда №2 г.Костаная от 24 июня 2022 года Н. осужден за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, с использованием сетей телекоммуникаций (ст.274 ч.2 п.3 УК).

    Как изложено в приговоре суда, «Н. во время январских событий в Telegram-канале распространил ложную, провокационную информацию, которая создавала опасность нарушения общественного порядка».

    Коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

    Доводы осужденного о применении в отношении него психологического и физического давления с целью получения признательных показаний не были должным образом проверены органом досудебного расследования. В этой связи явка с повинной и все протоколы допроса с признательными показаниями осужденного Н. в ходе досудебного расследования признаны судебной коллегией недопустимыми доказательствами.

    Однако это не повлияло на законность других добытых по делу доказательств.

    «Н. осужден за распространение заведомо ложной информации, а не за организацию, участие либо призывы к массовым беспорядкам либо за иные политические убеждения или гражданскую позицию. Апелляционная инстанция посчитала, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что распространенная Н. информация является ложной, поскольку не имеет источника происхождения, недостоверна, а также носила провокационный характер, то есть напрямую создавалась опасность нарушения общественного порядка», - сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.


    #Костанайская область #Суды #Судебный процесс #ЧП-2022 #Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сбытчика наркотиков осудили на 11 лет в Актобе
    Суд взыскал с Минфина в пользу экс-замглавы следственного управления ДП Костанайской области 5 млн тенге
    Приговор по делу о январских событиях вынесен шестерым подсудимым в Таразе
    Миллион тенге за приставание в автобусе к несовершеннолетней заплатит житель столицы
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области