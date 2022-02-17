Январские события: Президент объяснил, почему первое интервью было на русском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему после январских событий первое интервью было на русском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет, никакой дискриминации или неуважения здесь нет. Многие телеканалы неоднократно обращались ко мне с просьбами дать им интервью. Но всем им я отказывал. Позже я решил сделать исключение для телеканала «Хабар». Причиной этого стало то, что в нашей стране широкое распространение получила недостоверная информация, и надо было это незамедлительно пресечь. Интервью было, в первую очередь, направлено на то, чтобы донести до мировой общественности правду о событиях в Казахстане. Как известно, то интервью вызвало широкий резонанс в зарубежных средствах массовой информации», - сказал Глава государства в интервью телеканалу Qazaqstan.

По словам Касым-Жомарта Токаева, нельзя не учитывать и то, что русский язык является одним из шести языков Организации Объединенных Наций. Нужно помнить об этом.

«И наше сегодняшнее интервью тоже найдет своего зрителя. О проблемах нашего государства, конечно, лучше говорить на государственном языке. Наш язык нужен, прежде всего, нам самим. Поэтому мы сами должны проявлять к нему уважение», - добавил Президент.